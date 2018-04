Primavera in festa a Jesolo, street food, sagre, corsa notturna a Venezia, Su e Zo per i ponti

Weekend primaverile, quello del 13, 14 e 15 aprile 2018, ricco di appuntamenti da non perdere a Venezia e provincia. Tanti eventi e manifestazioni all'aria aperta, nella speranza che il sole possa baciare le giornate del fine settimana. Ma come di consueto non mancheranno anche gli appuntamenti al coperto. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere!

Dal 13 al 15 aprile 2018, con Primavera in festa, Jesolo si apre ad un lungo fine settimana ricco di iniziative, gusti e sapori. Orto e giardino è il tema centrale: i fiori, le piante e gli ortaggi di stagione sono i protagonisti degli allestimenti nelle aree principali del centro storico di Jesolo. La mostra delle cento erbe, l’orto per i laboratori dei bambini, l’aiuola aromatica. Una vera e propria festa di colori (DETTAGLI).

La Su e Zo per i Ponti è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone in una passeggiata di solidarietà per le calli di Venezia: una folla festante di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà (DETTAGLI).

Il centro storico all'insegna dello street food. La festa di primavera di Jesolo si anima con Hop Hop Stree Food, i food truck provenienti da tutta Italia pronti a deliziare il palato di residenti e turisti. L'ingresso è gratuito, prevista la presenza di posti a sedere. La manifestazione culinaria è garantita anche in caso di maltempo (DETTAGLI).

Le strade del centro di Mestre saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti. Torna venerdì 13 aprile 2018 l'Happy Friday nel cuore pulsante della città, tra shopping, musica ed intrattenimento (DETTAGLI).

Sabato 14 aprile 2018 a Venezia si rinnova l’'appuntamento con il CMP Venice Night Trail, la corsa in notturna organizzata dal Venicemarathon Club lungo le calli e i campi di Venezia. Venezia by night sarà illuminata da oltre 3000 lampade in movimento che coloreranno ponti, calli e campielli in un trail piuttosto tecnico e impegnativo, ma sicuramente unico nel suo genere e molto spettacolare di 16 chilometri e 51 ponti (DETTAGLI).

Torna la sagra di Valcasoni, l'appuntamento dal 6 al 22 aprile 2018. Numerosi eventi, tra concerti, balli, raduni ed esibizioni. Serate a tema e tanti appuntamenti per divertirsi insieme (DETTAGLI).

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati (DETTAGLI).