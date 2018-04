Il sole bacia la domenica veneziana: tra Noale in fiore, maratona dei Dogi e sport a Mestre

Temperature miti, sole che splende in cielo. La domenica ideale per godere di sport, eventi e tradizioni nel territorio del Veneziano. Numerose sono infatti le iniziative che scandiscono la giornata, dal tradizionale appuntamento primaverile con Noale in Fiore, giunto quest'anno alla 39esima edizione, alla maratonina dei Dogi, partita da Stra poco dopo le 9 di mattina, passando per la giornata di sport in piazza Ferretto dedicata ai 120 anni della Figc, appuntamento posticipato lo scorso mese a causa del mal tempo.

Noale in Fiore

La piazza di Noale già dalle prime ore della mattina ha cominciato a popolarsi dei primi avventori, che hanno voluto districarsi tra i banchi di fiori e piante evitando quella che sarà, con ogni probabilità, una vera e propria ressa nel corso della tarda mattinata e più probabilmente nel pomeriggio. Le previsioni, quest'anno, parlano del possibile accesso in città di circa 70mila persone.

Dogi's Half Marathon

Lo sport anima invece la Riviera, con la 21esima edizione della Dogi's Half Marathon, partita da Villa Loredan a Stra, alla presenza di migliaia di sportivi che si contendono la vittoria finale o che hanno deciso di trascorrere la giornata all'insegna di uno stile di vita più salutare. Lungo i 21 chilometri di gara (di fatto una mezza maratona), gli atleti hanno potuto ammirare ben 19 ville venete, a partire dalla celebre Villa Pisani di Stra, quest’anno posizionata in prossimità di partenza e arrivo. Dopo aver lasciato Stra, il percorso di gara, una sorta di ellisse, si sviluppa in senso orario, toccando anche Fiesso d’Artico, Dolo e Mira.

120 anni della Figc

Al via alle 10.30 nel salotto buono di Mestre, invece, al via "SiAMO il calcio", manifestazione di sport e solidarietà per celebrare i 120 anni della fondazione della Figc. L'appuntamento vede allestiti 4 mini campi da gioco, nel quale bambini e ragazzini si possono sfidare in partite 3 contro 3. Presenti anche due aree tecniche in cui i ragazzi possono mettere in mostra le proprie abilità col pallone.