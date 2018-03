Weekend ricco a San Donà, tra mercato agricolo e spettacoli teatrali

Weekend ricco a San Donà di Piave il 10 e 11 marzo 2018. Sabato al mattino spazio al mercato agricolo a km 0. Alle 10.30 nell'Auditorium da Vinci, “Domina”, spettacolo di danza delle allieve dei corsi avanzati dell’Associazione Corpo e Danza Asd. Alle 21 al Teatro Astra, per la rassegna del teatro veneto, il Teatro dei Pazzi presenta fuori concorso in quanto compagnia organizzatrice l’ultimo allestimento che da qualche mese è entrato nella circuitazione regionale. Per la prima volta Giovanni Giusto mette in scena un’opera di Shakespeare mantenendo però, quegli elementi che hanno fatto conoscere le sue regie al grande pubblico. Al Centro culturale da Vinci alle 21, prima serata di Diaponatura 2018, a cura di Lipu San Donà. La diciassettesima edizione ha quest’anno per tema “La natura intorno a noi”.

Gli appuntamenti di domenica

Domenica 11 marzo alle 16, all’Astra, per le domeniche per famiglie, Il Gatto con gli Stivali. La storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, mentre al più piccolo, non avendo altro, lascia un gatto che si rivelerà ben presto molto speciale perché capisce, parla e ragiona.