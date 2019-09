Expò internazionale tempo diverso

Esposizione nazionale ed internazionale di opere realizzate da Artisti diversamente abili.

L’Associazione Rosso Veneziano e la sezione Officine di Forte Marghera hanno da tempo aperto i propri laboratori artistici alla collaborazione con strutture che si occupano di persone diversamente abili. Da tale collaborazione è nata l’idea di realizzare un’ evento dedicato solo a loro. L’esposizione si propone di presentare, nella sede prestigiosa del Forte Marghera a Venezia, nel C32 Palmanova, opere di Artisti che hanno nel TEMPO DIVERSO la loro unicità ed sensibilità, Artisti che nella conferma dell’identità tornano alle proprie origini.

All’evento partecipano realtà e strutture, nazionali e internazionali, che operano in questo settore e per quest’anno il nostro obiettivo è di costruire una rete tra i diversi soggetti che dia continuità a questa prima collaborazione. Siamo convinti che la diversità sia un concetto teorico, una opzione riduttiva e con questa esposizione intendiamo evidenziare la forza, la luce, il genio e la dolcezza che esprimono gli artisti coadiuvati dai loro educatori e, contemporaneamente dimostrare che in tutto il mondo c’è la stessa attenzione ed impegno.

Pensiamo sia molto interessante mettere in rapporto realtà differenti tra loro per uno scambio e sostegno di esperienze con l’obiettivo di fare acquisire maggiore consapevolezza ed autonomia alle persone disabili e facciamo questo evento in collaborazione con le cooperative REALTA, LA ROSA BLU, ACLICOOP, LA COCCINELLA, AMICI INSIEME, i Centri Diurni Santa Maria Madre Nostra, le Orchestre dei Flauti di San Marco e Musica Senza Confini che domenica 22 alle ore 16 ci presenteranno 2 concerti, oltre agli artisti vietnamiti My Binh Luu - Xuan Thanh - Nguyen Tuan Hien, Bangla School, Nova Harmonia e Appacm Viseu.

Questa è la prima volta che si realizza un evento così cosmopolita e dedicato, le opere esposte esprimono pienezza ed indipendenza, sono costruite con consapevolezza e rappresentano una vera sorpresa. Gli artisti che hanno reso possibile i laboratori di pittura, di fotografia e di cucina dell’Associazione Rosso Veneziano sono Maurizio Bucca, Roberto Cannata, Nino Esposto e Rita Pierangelo.

L’esposizione si svolgerà nel mese di Settembre 2019, dal 13 al 25 - chiuso il lunedì - ed al mattino ci saranno laboratori aperti per le scolaresche dell’Istituto comprensivo del Viale San Marco.

Siete invitati ad entrare in una dimensione nella quale si può, ancora, sorridere alle nuvole.

Il Forte Marghera, anche in questa occasione, accoglie le diversità che trovano spazio di espressione possibile anche per la sensibilità e attenzione della Municipalità Mestre Carpenedo e della Fondazione tutta.