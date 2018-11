"La fabbrica della scienza": a Jesolo la più grande mostra scientifica per bambini e adulti

“La Fabbrica della Scienza”, la più grande mostra interattiva scientifica per bambini e adulti, famiglie e scuole arriverà in esclusiva sul litorale jesolano. Sarà aperta al grande pubblico a partire dal 26 dicembre 2018 all'1 maggio 2019, arricchendo nel periodo iniziale l'offerta turistica invernale di Jesolo con un’esperienza alla scoperta del mondo che ci circonda e dei suoi fenomeni naturali in modo divertente ed intuitivo.

Oltre 100 postazioni interattive

Dopo il grande successo della mostra “Egitto, dei faraoni, uomini”, facendo arrivare al Lido di Jesolo moltissime scuole durante il periodo invernale, ancora una volta il periodo natalizio apre con l’arrivo sul litorale di una mostra unica in Italia, organizzata da Monica Montellato, titolare di Aquarium & Reptilarium, nello Spazio Aquileia di fronte al Tropicarium Park. Un'esposizione che permetterà a chiunque di sperimentare il funzionamento di oltre 100 macchine interattive e partecipare a laboratori didattici per comprendere principi e nozioni su: corpo umano, fisica dell'acqua, regole matematiche, illusioni sensoriali, conduzione elettrica, effetti sonori e forze della natura. Esperienze che potranno essere vissute in prima persona da grandi e piccini apprendendo le importanti leggi della natura.

In allestimento

“Stanno già lavorando a pieno ritmo ben 15 allestitori - annuncia l'imprenditrice Monica Montellato, produttrice del grande evento culturale e scientifico - in attesa delle postazioni interattive in arrivo dalla Germania, stanno predisponendo la location per i vari passaggi tecnici come assemblaggi e test di funzionamento. Siamo pronti anche con il nuovo staff di reception che dovrà far fronte al flusso di visitatori composto soprattutto da famiglie e studenti di primaria e secondaria, ma anche scuole superiori”.