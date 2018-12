Fantasmi di Venezia: passeggiate serali in laguna, tra miti e leggende "paurose"

Una passeggiata insolita alla scoperta delle leggende sulle apparizioni a Venezia. Fino a marzo 2019, generalmente di sabato, si va a caccia di fantasmi in laguna. Per partecipare al tour è obbligatorio prenotare, per verificare la disponibilità.

L'esperienza

Un’esperienza atipica che ti farà conoscere la città di San Marco di notte: in questo sestiere, seguendo un percorso sinuoso attraverso il dedalo delle calli, potrete vivere un'esperienza intima della Venezia nascosta, ascolterete le storie del lato più oscuro di questa città, dei suoi fantasmi e delle apparizioni che continuano a turbare l’animo dei suoi abitanti. Durata: 2 ore circa. Per prenotare la tua visita contatta l'agenzia Park View Viaggi allo 041 5230200.