faresquadra: una giornata di studi sulla comunicazione d'emergenza

Martedì 22 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 presso l'auditorium del campus scientifico dell'università Ca' Foscari Venezia si terrà una giornata di incontri organizzata dalla community Emergenza 24 sulla comunicazione d'emergenza e, nello specifico, sul tema del "fare squadra". Il seminario è stato realizzato in occasione del DigitalMeet 2019, il più grande festival italiano dedicato al digitale e vedrà la partecipazione di istituzioni, gruppi di volontariato e corpi di soccorso, organizzazioni a supporto delle attività di protezione civile, ricercatori e giornalisti. L'obiettivo è quello di far conoscere i meccanismi dell'informazione in tempo reale e gli strumenti utilizzati per cercare, organizzare e qualificare le informazioni. Le strategie di comunicazione saranno esposte teoricamente ed esplicate con casi pratici dai principali attori istituzionali con una particolare attenzione ai social network.

È prevista, per i giornalisti che parteciperanno al seminario "L’informazione e la comunicazione di Emergenza", l'attribuzione di 4 crediti formativi.

L'ultima versione del programma, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito ufficiale.