Da Punta Sabbioni a Bibione, cicolturismo e territorio: la pedalata Faro to Faro

Da Punta Sabbioni a Jesolo, da Eraclea a Caorle, fino al traguardo al Faro di Bibione. Sarà questo il percorso che Domenica 22 settembre i partecipanti alla Faro to Faro, la prima manifestazione cicloturistica che include tutto l’Alto Adriatico, solcheranno con le loro bici, siano esse Gravel, Mountain Bike o a pedalata assistita. Un evento aperto a tutti, dagli sportivi alle famiglie, per scoprire insieme le bellezze del territorio tra sterrati lungo le anse dei fiumi, sentieri che tagliano le campagne dell’entroterra, resti archeologici e antichi borghi. Con partenza libera dalle 8 alle 9.30 e con la possibilità di cominciare il giro dal Faro di Punta Sabbioni, da Jesolo Paese (Piazza 1° Maggio) o da Caorle (Piazza Papa Giovanni), i partecipanti potranno scegliere se concludere ai 45 km, agli 80 o ai 140. Perché a vincere non saranno i più veloci, ma quanti riusciranno a godere dell’esperienza, tra le meraviglie del paesaggio e l’allegria del gruppo.

Questo lo spirito condiviso da Cattel S.p.A., da sempre impegnata nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche e soprattutto etico e sociale. Di buon grado l’azienda di Noventa di Piave, nota lungo tutto il litorale per l’attività di distribuzione food e no-food nel segmento Ho. Re. Ca., ha dato il suo sostegno alla Faro To Faro, che punta a diventare destinazione cicloturistica di eccellenza e ad attrarre turismo sportivo, culturale ed enogastronomico tutto l’anno.

La Faro To Faro è l’evento ideato e Finanziato dalla Rete Venezia & Lagune Bike (formata da Bikehotel e fornitori di servizi per il Cicloturismo) per valorizzare il Territorio della Venezia Orientale. La Rete è nata dall’intuizione di un pugno di albergatori lungimiranti che si sono associati e hanno promosso sinergie tra pubblico e privato.

La Faro to Faro segue un tratto della Eurovelo 8 - I3 “Via del Mare”, l’itinerario che parte da Ravenna e arriva a Parenzo, passando per tutta la Costa Adriatica.

Un esempio di benessere e progresso che parte dal locale per superare i confini e divenire un bene comune. Un progetto di valore da sostenere