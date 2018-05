Fascisti su Tinder: la satira di Daniele Fabbri chiude le stand up comedy all'Avogaria

Il monologo satirico “Fascisti su Tinder” di Daniele Fabbri, in programma sabato 5 maggio 2018 alle 21.00, chiude il ciclo di stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia. Giunta alla quarta stagione, la rassegna a cura di Nicolò Falcone e Maddalena Pugliese ha incontrato i favori del pubblico registrando sempre il sold out. Spettacoli all’insegna della comicità più irriverente e dissacrante, scorretta e senza censura, riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, dove si ride di gusto su temi scottanti e delicati, mettendo da parte il politicamente corretto.

Lo spettacolo

In “Fascisti su Tinder”, Daniele Fabbri, pioniere della stand up comedy in Italia, racconta il conflitto di un 35enne che, appena tornato single dopo una relazione importante, si trova in bilico tra il volersi concedere una seconda adolescenza a colpi di sesso libertino, serie tv, videogiochi e spensieratezza e il richiamo dell’età adulta che spinge ad una presa di coscienza sulla politica, la società, i cambiamenti del mondo che ci circonda. Il tutto sperando che questo non pregiudichi comunque il sesso libertino. Il protagonista affronta in particolare il rapporto uomo-donna e, pur schierandosi palesemente dalla parte delle donne, con un linguaggio molto maschilista e sfrontato, gioca in modo comico su questo contrasto.

Yoko Yamada

A fare gli onori di casa, per questo ultimo appuntamento stagionale, ci sarà in via eccezionale Yoko Yamada , la quale si è distinta all' open mic night del 21 aprile. Nata a Brescia nel 1993 da padre giapponese e madre italiana, dopo il liceo, si è trasferita a Venezia per laurearsi in lingua giapponese. Appassionata di teatro, ha scoperto da poco la stand up comedy.