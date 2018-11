Fattura elettronica: mercoledì all'Acrib la formazione per le aziende del territorio

Incontro sulla fatturazione elettronica, il nuovo sistema digitale pronto a entrare in vigore per le aziende nel nuovo anno. La formazione si svolgerà nella sede di Acrib a Stra, via Mazzini, organizzata dal Politecnico Calzaturiero nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, mercoledì 28 novembre.

Argomenti

L’evento formativo, aperto a tutte le aziende del territorio partirà alle 9. Al centro della relazione di Paolo Zanatta, dottore commercialista e revisore legale, il quadro normativo di riferimento per la fatturazione elettronica, i soggetti interessati, la Efattura, il sistema di interscambio, la registrazione e detrazione dell’Iva e gli strumenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Cristina Facco e Fabio Vianello, dell’Ufficio Servizi Innovativi Digital Brand, servizio Registro Imprese, Albo Artigiani, Suap, Servizi Prodotti Camerali della Camera di Commercio Venezia Rovigo, tratteranno invece le tematiche del servizio gratuito camerale di fatturazione elettronica, dell’identità digitale, del “cassetto digitale” dell’imprenditore impresa.italia.it.

Digitalizzazione

Il convegno si inserisce nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo mediante l’attivazione sul territorio di sportelli decentrati per promuovere la digitalizzazione delle imprese. Il Politecnico Calzaturiero Scarl, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, si è reso disponibile a ospitare nella propria sede til Pid. Lo sportello contribuisce a diffondere nelle imprese del territorio le opportunità derivanti dalle tecnologie abilitanti 4.0 e i servizi E-Gov. Tra i servizi offerti: fatturazione elettronica e Mepa, orientamento sulle potenzialità offerte dal Piano nazionale Impresa 4.0.