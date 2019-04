FBAR a Mestre offre il caffè ai suoi clienti

Fbar a Mestre, del supermercato Famila in via Pertini elabora sempre nuove iniziative e proposte allettanti.



Una in particolare sarà attiva fino al 20 aprile: con il pranzo o la pizza accompagnati da una bevanda, il caffè sarà offerto da Fbar.



E per finire in dolcezza è assolutamente da gustare la bontà del tiramisù MEESOO preparato al momento

• MEESO: il tiramisù preparato secondo la ricetta originale con ingrendienti di qualità: crema di mascarpone, uova pastorizzate, savoiardi imbevuti nel caffè al punto giusto e una spolverata di cacao amaro

• MEESO BABY: il tiramisù piccoli e delicato, tutta crema, senza una goccia di caffè, servito con una spolverata di cacao amaro e due biscotti leggeri, da usare, se vuoi, al posto del cucchiaino

• MEESO KAFE’: il tiramisù preparato con morbida crema dolcemente adagiata su un caffè espresso bollente, servito con un biscotto e un tocco di cacao



La ricca offerta di dolce e salato è curata con dedizione dal personale sempre pronto a rispondere a tutte le esigenze della colazione, del pranzo e fino all’aperitivo serale.



Il locale è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 19:30. E’ molto più di un semplice bar. La varietà di pranzi veloci con insalatone e panini di ogni genere, le nostre pizze anche da asporto e su prenotazione (tel. 041.5342345), gli estratti di frutta e verdura di stagione, spremute, frullati, centrifugati, l’assortimento di vini sempre aggiornati con nuove etichette, gli aperitivi, l’ambiente caldo e accogliente ben si combinano con i momenti di relax.