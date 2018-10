"A night in Kinshasa": Federico Buffa racconta Muhammad Alì al Teatro Corso

Evento speciale al Teatro Corso di Mestre: a grande richiesta, sabato 27 ottobre 2018 Federico Buffa presenta A night in Kinshasa, lo spettacolo teatrale multimediale in cui racconta, con il suo stile incalzante, le gesta di una delle grandi icone del secondo Novecento, Muhammad Alì, il suo immenso talento, la personalità, l’estro, la bellezza, il gusto della provocazione. Sullo sfondo la grande storia, con le lotte per i diritti civili.

Lo spettacolo

A night in Kinshasa si sofferma su “The Rumble in the Jungle”, la notte più incredibile della storia dello sport, nel più improbabile degli scenari (Kinshasa, 30 ottobre 1974) in cui The Greatest si impone nell’immaginario di una generazione: “Impossibile è nulla”. Un evento narrato anche dal grande scrittore Norman, il match epocale di boxe per il titolo mondiale dei massimi tra lo sfidante Muhammad Ali (Cassius Clay, prima della conversione all’Islam) e il detentore George Foreman.

L'accompagnamento musicale

Il racconto mozzafiato che Buffa fa di quell’evento, con il suo stile unico che lo ha reso lo storyteller più seguito, si avvale delle musiche composte ed eseguite al pianoforte dal vivo da Alessandro Nidi, alle percussioni Sebastiano Nidi. La regia dello spettacolo è di Maria Elisabetta Marelli.

