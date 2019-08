La Venezia inaspettata di Ferragosto: l'iniziativa alla Querini Stampalia

La Querini Stampalia vi aspetta per farvi scoprire una Venezia inaspettata, dove vivere l'emozione della bellezza.

Il Palazzo cinquecentesco sull'acqua, all'interno gli spazi ridisegnati da grandi architetti: Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta, Michele De Lucchi. La Casa museo, le Mostre di arte contemporanea, ma anche un bookshop raffinato e una Caffetteria d'artista, il Giardino segreto con le sue suggestioni orientali. Un percorso attraverso la storia e le opere d’arte della Fondazione e della Collezione Intesa Sanpaolo. Dipinti, arredi, sculture per un viaggio suggestivo nella vita familiare e pubblica a Venezia attraverso i secoli.

E’ anche l’occasione per visitare le quattro mostre temporanee:

Giovanni Querini Stampalia. L’uomo, l’imprenditore, il filantropo

Dire il tempo. Roman Opalka. Mariateresa Sartori

Jörg Immendorff: Ichich, Ichihr, Ichwir / We All Have to Die

Luigi Pericle (1916-2001) _ Beyond the visible

Orario consueto di apertura: dalle 10 alle 18. Chiusa a Ferragosto la Biblioteca.

Si ricorda inoltre che fino al 29 settembre, per il ciclo Una passeggiata nel tempo, ogni domenica alle ore 11 è possibile partecipare alla visita guidata gratuita, in italiano, compresa nel biglietto d'ingresso alla Fondazione.

La visita (della durata di un'ora) propone un tour del Museo, della Collezione Intesa Sanpaolo, dell'Area Scarpa e di tutte le esposizioni temporanee. Non è necessaria prenotazione.

Tutte le domeniche i residenti nel Comune di Venezia hanno ingresso gratuito alla Fondazione Querini Stampalia.