Festa di beneficenza a Murano

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio AVAPO Venezia onlus in collaborazione con l’Associazione di Murano “Quelli del sabato sera” e l’Unità Pastorale di Murano promuove l’ottava edizione della Festa di Beneficenza al Patronato della Chiesa di San Donato “Casa Sacro Cuore” a Murano.

Nella prima serata ci saranno i Balli caraibici, nella seconda si esibirà il Gruppo musicale “Max and the Seventh Sound” e nella terza ci sarà ancora musica con Max Pianta e il Tributo a Renato Zero.

La manifestazione, che si avvale del fattivo e preziosissimo contributo dei Vigili del Fuoco di Venezia, dell’Unità pastorale Murano e dei generosi volontari muranesi, ha lo scopo di sostenere i progetti di AVAPO Venezia Onlus (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) il cui obiettivo, condiviso dai suoi numerosi volontari, è quello di migliorare la qualità della vita del malato oncologico ed essergli vicino per assicurargli sostegno, rispetto e dignità.