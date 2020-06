Festa della Musica di Portogruaro

Domenica 21 giugno ottava edizione della Festa della Musica a Portogruaro. Si parte alle 10 con una selezione di brani anni ’60-’70 – mixati con dischi in vinile 45 giri originali – in concomitanza con la tappa in Piazza della Repubblica della gita sociale d’auto d’epoca con mostra statica organizzata dal Club Passione Motori Portogruaro. Mentre dalle alle 18.30, fino a tarda sera, Portogruaro vivrà la magia della musica dei concerti della Fondazione Musicale Santa Cecilia.

I gruppi si esibiranno senza pubblico per via delle prescrizioni anti-Covid, in Sala consiliare del Municipio, ma come ormai da prassi dalle finestre aperte del Comune la musica si propagherà per tutto il Centro Storico. I concerti verranno trasmessi in diretta su Facebook e su Telepordenone (canale 15 del digitale terrestre).

Fuori dal Municipio sarà anche installato uno schermo dove saranno proiettate le immagini dei musicisti impegnati all’interno della Sala Consiliare. «Grazie alla Fondazione Musicale Santa Cecilia che ha proseguito sia la scuola che le attività esterne nonostante l'emergenza Covid, con allievi e insegnanti che si sono esibiti nella Sala Consiliare a finestre aperte in modo che la piazza potesse ascoltare della buona musica durante il lockdown. Un grazie alla Fondazione per aver regalato queste esibizioni, nonostante le difficoltà, e per essere riuscita a realizzare la nostra tanto attesa festa della Musica», commenta il Sindaco Maria Teresa Senatore.