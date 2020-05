Festa dell'Europa 2020, live in streaming del concerto "Europa in musica"

Con il concerto "Europa in musica" e la performance in diretta streaming del conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia si chiude la Festa dell'Europa 2020, giunta alla sua ottava edizione. Venerdì 29 maggio, alle ore 18, gli allievi musicisti offriranno alla cittadinanza il brano "Dal tuo stellato soglio", tratto dal "Mosé in Egitto" di Gioachino Rossini (versione Napoli 1819), nella riduzione per organo, coro e solisti. L'esibizione sarà trasmessa in contemporanea sulle pagine Facebook del Consiglio D'Europa Ufficio di Venezia (https://www.facebook.com/coevenezia/), del conservatorio "Benedetto Marcello" (https://www.facebook.com/conservatoriobenedettomarcello/) e di Europe Direct Ufficio di Venezia (https://www.facebook.com/EuropeDirectVenezia/).

L'evento

L’evento, frutto della collaborazione tra il conservatorio "Benedetto Marcello", la sede italiana del Consiglio d’Europa e Europe Direct della città di Venezia, concluderà le celebrazioni della Festa dell’Europa, manifestazione veneziana che vuole ricordare le due date storiche più significative per il Vecchio Continente: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra, e il 9 maggio 1950, nascita dell'Unione europea con la "Dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di Parigi, che quest'anno celebra proprio il settantesimo anniversario.

La performance

La performance, effettuata in streaming sincronizzato, è accompagnata da un video che racconta l'impatto emotivo della pandemia e del lockdown sul conservatorio veneziano. Le mura barocche del monumentale palazzo Pisani diventano così la cassa di risonanza di una preghiera musicale che vuole essere al contempo di conforto per chi sta soffrendo e sfida per il futuro della comunità artistica del "Benedetto Marcello". Personaggi e interpreti saranno gli artisti del coro delle classi di canto del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Con loro: Caterina Marchesini, soprano; Sara Polato, mezzosoprano; Liu Yuxian, tenore; Stepan Polishchuck, baritono; Silvio Celeghin, organista; Francesco Erle, direttore. Il video è stato realizzato da un'idea di Francesco Bellotto, con il montaggio di Lorenzo De Mari e le riprese di Nicolò Santomaso. Nei titoli di coda il Direttore del Conservatorio Marco Nicolè porgerà il saluto dell'istituzione. L’ottava edizione della Festa dell'Europa si è tenuta in versione digitale dal 5 al 31 maggio nel rispetto delle misure di contenimento, con decine di eventi online volti a informare la cittadinanza sull’Europa e i valori europei attraverso webinar, video, interviste e musica.