Festa dell'Europa: sui social di M9 la storia dell'Ue

Il 9 maggio ricorre il 70º anniversario della Dichiarazione di Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese che nel 1950 fu fautore della creazione della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, organizzazione internazionale che ha costituito il primo passo nel processo di integrazione europea. In ricordo di questo evento è nata la Festa dell’Europa che ricorre ogni 9 maggio e che Fondazione di Venezia e M9 Museo del ‘900 celebrano sui social di M9 ripercorrendo, grazie a #FDVONAIR, i passaggi politici fondamentali del processo di formazione della UE e delle sue prospettive politiche di fronte all’attuale emergenza sanitaria.

Per l’occasione #FDVONAIR, progetto con cui la Fondazione di Venezia porta sui propri canali social i grandi temi della storia, dell’attualità per offrire un approfondimento culturale durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, oltre che racconti e curiosità relative alle opere del Novecento che confluiscono nelle Collezioni della Fondazione, propone al pubblico domani alle ore 14.30, un’edizione straordinaria della rubrica A tu per tu con. Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, conversa con Livio Karrer, storico di M9 e curatore della rubrica, sul tema“Unione Europea, passato e presente”.

Il pubblico connesso ha la possibilità di ascoltare il podcast del racconto dell'esperienza catastrofica della Seconda guerra mondiale e della Shoah che convinse alcuni politici europei, tra cui Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, ma anche gli italiani Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, reclusi a Ventotene dal regime fascista, ad immaginare per il dopoguerra uno sviluppo di convivenza pacifica e federalista tra le nazioni europee. Al centro della chiacchierata il percorso federativo, tra incertezze e battute d’arresto, ma anche feconde ripartenze, e una riflessione sul futuro dell'Unione europea alle prese con l’emergenza sanitaria, economica e sociale e le recenti iniziative per il lancio di un Recovery Plan a sostegno di tutte le economie in crisi degli stati membri. L’iniziativa rientra nell'ambito di "Il futuro dell'Europa, l'Europa del futuro", evento giunto alla sua VIII edizione e promossa dal Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea - Rappresentanza a Milano, per ricordare la Festa dell'Europa