Torna la festa della musica di Portogruaro, nel segno di Bowie e De Andrè

Portogruaro si prepara ad ospitare la Festa della Musica, la nota kermesse che quest’anno arriva alla settima edizione. Durante la serata di venerdì 21 giugno 2019 sono molte le attività musicali che si svolgeranno nel centro storico della Città del Lemene: si esibiranno oltre 160 musicisti suddivisi tra gruppi musicali (10), solisti (12), ensemble (3), cori (2) e banda marciante (1).

Si inizia alle ore 19 con l’esibizione della Banda Musicale Marafa Marafon di Caorle, diretta dal M° Mauro Valente, che suonerà marciando lungo Corso Martiri della Libertà. Si prosegue alle ore 19.30 nella Sala Consiliare del Municipio con la conferenza “I mille volti di David Bowie”, a cura di Flaviano Bosco, che ripercorrerà la vita dell’eclettico artista che ha influenzato la cultura popolare, il costume e soprattutto la musica contemporanea. A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica “David Bowie: Reality Tour” a cura di Daniele Pensavalle, fondatore del sito David Bowie Blackstar e presidente dell’Associazione Culturale DB Blackstar. La mostra documenta, attraverso 20 fotografie selezionate, l’ultimo tour italiano di David Bowie del 2002, che accompagnava l’uscita dell’album omonimo. A partire dalle ore 20, avranno luogo le esibizioni di band, ensemble, cori e solisti in varie sedi: piazzetta Maniscalco (blues, pop, musica leggera, cantautori), piazzetta Sant’Andrea (classic & alternative rock) e piazzetta Marconi, di fronte al Teatro Comunale Luigi Russolo (musica classica e cori).

Alle ore 21, in piazza della Repubblica, l’Orchestra e Coro Santa Cecilia (Associazione Musicultura Santa Cecilia), diretti dal M° Giuliano Fracasso, eseguono “La buona novella” di Fabrizio De André, in occasione del ventennale della morte del cantautore genovese. L'Associazione Musicultura Santa Cecilia vuole proporre agli ascoltatori qualcosa di unico e originale, unendo il teatro, la musica corale, la musica elettronica, la poesia per ricordare questo grande artista contemporaneo. All'interno della proposta musicale saranno proposti ed incastonati altri celebri brani del compositore genovese estratti dalla sua ampia discografia come ad esempio Fiume San Creek, Canzone di Marinella, La città vecchia, Amore che vieni amore che vai, La ballata di Michè, La ballata dell'eroe e Il pescatore, solo per citarne alcuni.

Chiusura alle 23, sempre in piazza della Repubblica, con il concerto dei Diamond Dogs, storica band di Portogruaro formatasi nel 1992 e, dopo oltre un decennio di pausa, riunitasi nuovamente nel febbraio del 2016. Forti di una rinnovata line up, decidono di mettere insieme un nuovo spettacolo denominato “Remembering David Bowie” nel quale, ad ogni brano proposto, vengono associate immagini relative al grande artista inglese scomparso proprio quell’anno. Il repertorio propone i grandi successi di Bowie, da Starman a Heroes, da Changes a Life on Mars, solo per citarne alcuni, ripercorrendo le tappe ritenute più significative della vita musicale e creativa dell’artista. I Diamond Dogs si basano sull’importante capacità interpretativa del cantante Paolo Bozza e sulla solidità di una band formata da musicisti di provata esperienza quali Luigi Buggio (tastiere), Claudio Barro (chitarra), Enrico Testani (batteria) e Gian Marco Orsini (basso). Uno spettacolo di Suono e Visione che vuole rendere omaggio a colui che del “Sound and Vision” è stato un maestro.

In caso di maltempo i concerti nelle postazioni di Piazza Marconi, Piazzetta Sant’Andrea e Piazzetta Maniscalco saranno annullati. Il concerto della banda, in tal caso, si svolgerà alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Municipio e a seguire la conferenza su David Bowie. I concerti di fronte al Municipio si terranno presso il Teatro Comunale Luigi Russolo a partire dalle ore 21.