Festa di Natale Reyer: venerdì 20 dicembre torna il Progetto festeggiamenti al Taliercio

L’Umana Reyer ripropone anche quest’anno la grande Festa di Natale del Progetto Reyer, dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi (e rispettive famiglie) dei Minibasket e dei Settori giovanili orogranata e delle 38 Società aderenti al Progetto. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre, dalle 17 (apertura cancelli ore 16.30) alle 19, al Palasport Taliercio, per trascorrere in compagnia due ore di giochi, spettacoli e sorprese insieme ai campioni di Serie A delle prime squadre, maschile e femminile, dell’Umana Reyer e alla mascotte LeoRey.

Nella ricca scaletta della serata, i bambini potranno divertirsi in appositi giochi a tema cestistico, assistere agli spettacoli con protagonisti giocatrici e giocatori orogranata, oltre all’immancabile appuntamento con la grande tombola e i premi Alì Supermercati. Nell’occasione saranno inoltre premiati i presidenti delle società aderenti al Progetto Reyer, per ringraziarli del rinnovato impegno nel portare avanti il grande progetto di sport e socialità promosso dall’Umana Reyer sul territorio metropolitano.