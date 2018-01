Fiori d'Inverno: a Mirano la piazza si riempie di sapori con la Festa del Radicchio

A Mirano è tutto pronto per la Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta. Giunta alla 31. edizione, la manifestazione dedicata al fiore che si mangia si riconferma un luogo d'incontro per tradizione, agricoltura, ottima cucina e folclore.

80 produttori in piazza e stand

Domenica 14 gennaio 2018 saranno presenti in piazza per l'occasione oltre 80 produttori tra radicchio rosso di Treviso, variegato di Castelfranco e prodotti tipici del territorio come formaggi, salumi, farine e ortofrutta. Presenti per l'occasione anche prodotti pugliesi, toscani e della Carnia. Un evento che oltre a far assaporare il territorio accompagna i visitatori in capo, dove il radicchio rosso di Treviso igp affonda le proprie radici, in partenza alle 10.15 proprio da Piazza Martiri una corriera che avrà come destinazione l'azienda agraria K. Lorenz dove verranno viste e spiegate tutte le fasi di produzione della pregiata cicoria ad Indicazione Geografica Protetta dalla raccolta alla tavola.

Prevista alle 11.15 l'inaugurazione ufficiale con i saluti delle autorità e la premiazione, come di consueto, dei disegni realizzati dai ragazzi delle scuole elementari. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Mirano si inserisce nel cartellone culturale Fiori d'Inverno, circuito di appuntamenti dedicati al fiore che si mangia, promosso da Unpli Treviso in collaborazione con il Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso igp.