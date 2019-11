La Salute per Emergency: festa con incasso destinato al Poliambulatorio di Marghera

Per il settimo anno il 21 novembre, in occasione della Festa della Salute, il gruppo Emergency in collaborazione con Bacarando in Corte de l’Orso organizza una giornata di festa e solidarietà con cibo, cicchetti e musica. L’incasso sarà devoluto a Emergency, con l’obiettivo di raccogliere 5.000 euro per contribuire all’acquisto di un separatore di amalgama e un radiografico per odontoiatria per il Poliambulatorio di Marghera.

Sono coinvolti diversi fornitori di Bacarando, che offriranno gratuitamente i propri prodotti e servizi per il 21 novembre. Così pure i musicisti, che si esibiranno a titolo gratuito e a sostegno di Emergency.

Dalle 11.30 alle 20.00: banchetto informativo dei volontari del gruppo di Venezia e Mestre; cicchetti e ombre a offerta libera; musica e jam session; laboratorio per bambini.

Inoltre, tre le tipologie di menù tra le quali scegliere per il pranzo:

• € 15 > una portata, calice di vino, acqua e caffè

• € 25 > due portate, calice di vino, acqua e caffè

• € 40 > tre portate, dolce, 2 calici di vino, acqua e caffè

e tre turni: 12.00, 13.45, 15.30.

È possibile prenotare il proprio pranzo con sms o whatsapp al 3478338060.

Nel pomeriggio sarà messo all’asta un pallone da basket autografato e donato a Emergency da Bruno Cerella, campione d’Italia con l’Umana Reyer Venezia, che verrà a salutarci!

Ecco i musicisti che si esibiranno:

Gerardo Balestrieri (Cantautore)

Enrico Pagnin e GV Big Band( Funk/Jazz)

Wiskey Facile (Italian Swing)

Frankie Back From Hollywood (Modernariato Pop)

Daniele Vianello Trio

Tremendi Sol(Soul /Rnb)

Federico Nalesso & VJC (Jazz)

Daniele Concina(Soul/Reggae)

Puppa Giallo (Reggae)

The Bitters (Beatles covers)

Juke Boxers