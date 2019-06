Festa di San Piero de Casteo 2019: musica, cibo, laboratori, spettacoli e molto altro

Torna, dal 25 al 30 giugno 2019, la Festa di San Piero de Casteo. La tradizionale festa veneziana sarà come sempre contraddistinta da un ricco programma di iniziative da non perdere. Dai mercatini alla musica, dai laboratori alle mostre, dagli spettacoli all'intrattenimento, passando per il cibo e la voglia di stare bene insieme, in compagnia. In un contesto tipicamente autoctono.

La festa

Si tratterà, come di consueto, di un momento di festa genuina, che cade alla fine di giugno. Un modo per festeggiare l’arrivo dell’estate. Un evento pieno di folclore che mescola la ritualita delle celebrazioni ad eventi popolari e cucina tradizionale. La festa di San Piero de Casteo è molto altro ancora: nasce come ricorrenza religiosa per i santi Pietro e Paolo, che vengono venerati nella basilica di San Pietro, fino al 1800 sede del patriarca di Venezia. E’ una grande festa della cultura veneziana, che viene espressa dalle numerose iniziative che fanno da corollario alla festa vera e propria, e poi sagra paesana, spettacolo musicale, goichi per bambini e adulti.