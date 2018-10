Torna la Festa della Zucca di Salzano: musica, degustazioni, gastronomia e divertimento

Salzano ripropone anche quest'anno la Festa della Zucca ormai giunta alla 25. edizione: una manifestazione che è cresciuta molto in questi ultimi anni e si è imposta tra le più importanti iniziative autunnali proposte dalle Pro Loco del Consorzio del "Decumano", di assoluta rilevanza extra locale per il grande sforzo che viene operato in maniera da recuperare e proporre cultura, tradizione e gastronomia locale.

Eventi e degustazioni

Si caratterizza per la tipicità socio ambientale del nostro territorio, per la sua ampiezza, ma soprattutto per la molteplicità dell'offerta: mostra dell'artigianato locale e percorsi tra i sapori regionali, il coinvolgimento dei bambini, le scuole e le famiglie nelle iniziative previste dal programma; la nostra gastronomia con proposte e degustazioni di prodotti di qualità, i concorsi per le migliori zucche che sono divenute ormai un'attrattiva consolidata per le caratteristiche proprie che portano in sè: colore, le forme più strane, accostamenti, curiosità e simpatia.

Un approccio accattivante per un ortaggio di natura povera che in quest'area non ha grande mercato ma che si è imposto per la sua bellezza e semplicità. E per finire spettacoli per ogni età. Un ringraziamento particolare a quanti ci aiutano a realizzare questo importante evento per il nostro paese: gli enti pubblici, l'iniziativa privata, le associazioni di categoria, gli sponsor e quel centinaio di volontari che organizzano e gestiscono la Festa della Zucca.