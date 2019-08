Feste dell'Assunta e di S. Rocco a Torcello: il programma tra cultura e musica

L’isola veneziana di Torcello si appresta a vivere con grande solennità la festa dell’Assunta nella giornata di giovedì 15 agosto, cuore dell’estate, in particolare nella millenaria basilica intitolata appunto a S. Maria Assunta.

Ferragosto

Nel primo pomeriggio saranno previsti e proposti degli itinerari culturali tra Museo di Torcello e Basilica, in collaborazione tra San Servolo Servizi Metropolitani e Patriarcato di Venezia (per informazioni e iscrizioni contattare: torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it ). Alle ore 16.15 l’appuntamento è fissato nella splendida e antica chiesa (già cattedrale) per ammirare il mosaico del “Giudizio universale” appena restaurato; interverranno nella circostanza il maestro mosaicista Giovanni Cucco, il direttore dei lavori Paolo Tocchi e lo storico dell’arte Devis Valenti per la Soprintendenza di Venezia. A seguire ci sarà il concerto dell’Assunta curato da “L’Offerta Musicale di Venezia”, diretta dal Maestro Riccardo Parravicini, che eseguirà musica sacra di Monteverdi, Andrea e Giovanni Gabrieli, De Rore e Willaert; il concerto sarà intervallato dalla lettura di brani letterari mariani ed interventi da parte dell’attrice Claudia Koll.

Alle ore 18, sempre nella basilica torcellana, si terrà la Messa solenne dell’Assunta che sarà presieduta nell’occasione dal Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere maggiore presso il Tribunale della Penitenzieria Apostolica; la liturgia sarà animata dalla corale “San Michele” di Quarto D’Altino diretta da Michele Mazzon.

Festa San Rocco

Si svolgerà venerdì 16 agosto l’annuale festa di S. Rocco che, a Venezia, è particolarmente sentita e promossa dall’omonima Scuola Grande e Arciconfraternita. Il momento culminante della festa è fissato nel pomeriggio alle ore 17.30, nella chiesa intitolata a S. Rocco, con la S. Messa solenne presieduta dal Cardinale Mauro Piacenza (Penitenziere maggiore presso il Tribunale della Penitenzieria Apostolica) e accompagnata musicalmente dal coro “Ensemble Iris” diretto da Marina Malavasi e dalla “Camerata Accademica” diretta da Paolo Faldi; al termine della celebrazione è prevista la consegna del “Premio S. Rocco 2019”.

Alle ore 20.30 nella meravigliosa Scuola Grande si terrà un concerto con musiche di Antonio Vivaldi eseguito da “Ensemble Iris” e Camerata Accademica” (l’ingresso avviene su invito e, a seguire, sarà anche libero fino ad esaurimento posti). Dalle ore 9.30 alle 16.30 dello stesso giorno (ultimo ingresso alle 16), la Scuola Grande rimane inoltre aperta al pubblico per una visita libera - sarà richiesta l’offerta di 1 euro per motivi di beneficenza - che consentirà, tra l’altro, di ammirare le straordinarie tele di Jacopo Tintoretto raffiguranti gli eventi più significativi del Vecchio e Nuovo Testamento. Il corpo di san Rocco - compatrono di Venezia, santo pellegrino, vicino alle sofferenze dei poveri e dei più indifesi ad iniziare dai malati di peste - è custodito sin dal 3 marzo 1490 nell’omonima chiesa che, sempre nel giorno della festa (16 agosto), prevede delle celebrazioni eucaristiche anche alle ore 10 e 11 del mattino.