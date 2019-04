Hard Rock Cafe festeggia 10 anni a Venezia con 5 giorni di festa

Il 9 aprile 2009 Hard Rock International sbarca per la prima volta a Venezia aprendo le porte del secondo Cafe del Rock in Italia. In 10 anni di attività, il ristorante - museo ha offerto al pubblico il miglior burger della città, la musica di artisti affermati ed emergenti, merchandising del brand conosciuti in tutto il mondo e l’esposizione di cimeli appartenuti alle star della musica internazionale. Per celebrare i suoi primi 10 anni, Hard Rock Cafe Venezia, in collaborazione con Home Venice, presenta "On the Road of Hrc Venice 10th Anniversary", cinque giorni di festeggiamenti in città con musica live gratuita e promozioni food per tutti i fan.

PROGRAMMA COMPLETO

Dieci artisti per 10 ore di musica

Da venerdì 5 a martedì 9 aprile 2019 sul palco del Cafe si esibiranno 10 artisti per 10 ore di musica dal vivo. Martedì 9 Aprile, in ricordo del giorno dell’inaugurazione del Cafe veneziano, tutti i fan nati il 9 aprile potranno gustare il Legendary Burger a soli 0,94 centesimi di euro. Nella stessa giornata, per la prima ora di apertura, dalle 11 alle 12, tutti i rockers che si presenteranno al locale potranno assaporare il Legendary Burger e la Soda a soli 10 euro.

«Abbiamo ospitato i rocker di tutto il mondo»

«I primi dieci anni sono volati e saremo sempre grati a Venezia per l’accoglienza che ci ha riservato - commenta Stefano Pandin, amministratore delegato di Hard Rock Cafe Italia e director of operations Europe di Hard Rock International - Nel tempo abbiamo creato un solido legame con la città che si è tradotto in concerti, iniziative benefiche e eventi. Ispirati al motto "Love all serve all" abbiamo ospitato visitatori provenienti da tutto il mondo insieme a molti affezionati veneziani che hanno sempre dimostrato di apprezzare Hard Rock Cafe con il suo buon cibo e le sue memorabilia. E’ grazie a loro che noi continuiamo a "spaccare"».