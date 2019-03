Festival d'arte in Corte Legrenzi: 20 giorni di mostre, musica ed incontri letterari

Corte Legrenzi si anima con venti giorni di mostre, video proiezioni, installazioni, interventi musicali e letterali. Un evento a cui aderiscono artisti e professionisti appassionati delle arti visive, provenienti da tutta Italia e promossi da Grana associazione culturale. La kermesse TerritoriOmbra si propone di diffondere la cultura delle arti e l’ibridazione dei linguaggi espressivi, proponendo interventi culturali volti all’ aggregazione, individuando spazi dal potenziale socialmente significativo per il tessuto urbano. L'appuntamento è dal 30 marzo 2019, con la grande inaugurazione, nel cuore di Mestre.

Calle Corte Legrenzi si colora di sfumature

Per l’occasione Grana, dal 30 marzo al 18 aprile 2019, porterà in scena il concetto di ombra declinato in diverse sfumature, colorando Calle Corte Legrenzi con un fitto programma di eventi gratuiti dedicati alla cittadinanza. La manifestazione, patrocinata dall'ordine degli Architetti di Venezia e Mestre Mia, rientra nelle iniziative legate a "Le Città in Festa".