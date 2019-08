Festival callido: l’organista Stefano Molardi omaggia la musica veneziana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Prosegue la programmazione del Festival Callido nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Venerdì 9 agosto alle ore 21 l’organista Stefano Molardi proporrà un programma dedicato prevalentemente alla musica veneziana del 18° secolo. Stefano Molardi è organista, clavicembalista, direttore, musicologo cremonese, è stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui quello di Brugge ed il prestigioso Paul Hofhaimer di Innsbruck. Svolge un’intensa attività concertistica come solista, direttore e come continuista in importanti rassegne in Italia, in Europa, in Brasile, USA, Giappone. E’docente di organo presso la Scuola Universitaria di Musica di Lugano e presso il conservatorio di Trapani. Il Festival Callido è promosso, ad ingresso libero, dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica".