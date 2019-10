Torna il festival del cinema russo a Venezia: il programma di "Ruskino"

Dal 14 al 18 ottobre 2019 il Centro Studi sulle Arti della Russia (CSAR) e il Centro dei festival cinematografici e programmi internazionali presentano il festival di cinema russo "Ruskino a Ca' Foscari", diretto da Irina Borisova e Alessia Cavallaro.

La rassegna cinematografica è ormai una tradizione nel panorama culturale dell’università e della città di Venezia, giungendo a coinvolgere anche realtà limitrofe, come l’Università di Udine e il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto.

I film selezionati per questa edizione sono realizzati sia da noti registi russi che da giovani cineasti e si differenziano tra loro per contenuto, spirito e modalità espressiva; tutti contribuiscono a promuovere il cinema russo contemporaneo e a rafforzare la connessione culturale tra i nostri paesi, la Russia e l’Italia. Il programma, come consuetudine, prevede anche film tradotti e sottotitolati dagli studenti di Ca’ Foscari, che partecipano al concorso per la migliore sottotitolazione di film russi, e dagli studenti delle scuole superiori, che svolgono un periodo di formazione all’interno del programma Alternanza Scuola-Lavoro.

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Programma

14 ottobre

Aula Magna Silvio Trentin, Ca' Dolfin

Università Ca’ Foscari Venezia

16.00

«La fine della stagione» di К. Khudiakov

Russia, 2019, 95 min.

15 ottobre

Ca' Foscari Zattere CFZ - CULTURAL FLOW ZONE

Università Ca’ Foscari Venezia

16

«WEEKEND» di S. Govorukhin

Russia, 2013, 97 min.

16 ottobre

Ca' Foscari Zattere CFZ - CULTURAL FLOW ZONE

Università Ca’ Foscari Venezia

16

«L’amore di Ljuba» di Е. Guseva

Russia, 2019, 17 min.

«Punto di biforcazione» di L. Gardash

Russia, 2018, 24 min.

«Il Toro» di B. Akopov

Russia, 2019, 99 min.

17 ottobre

12

Palazzo Antonini, aula 7

Università di Udine

«Rock» di I. Shakhnazarov

Russia, 2017, 87 min.

18 ottobre

10.30

Collegio Salesiano Astori

Mogliano Veneto

«Le avventure di Masha e Goshi» 1 e 2 serie

Russia, 2010 e 2012

«Belka e Strelka. I cani stellari»

di S. Ushakov e I. Evlannikov

Russia, 2010, 88 min.