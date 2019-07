Festival del cinema di Venezia, la residenza Iusve diventa artistica: ospite il regista Forzano

Una residenza artistica durante il Festival del cinema di Venezia che avrà come palcoscenico la sede IUSVE di via dei Salesiani. Dal 4 al 7 settembre infatti lo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) in collaborazione con ISRE (Istituto Superiore di Ricerca Educativa) e Cube Radio organizzeranno nel Campus di Mestre una lectio magistralis e un laboratorio di digital storytelling con Duccio Forzano, il regista di alcuni tra i più importanti programmi televisivi (il Festival di Sanremo tanto per citarne uno), serie tv, video, grandi eventi musicali e cortometraggi.

Gli appuntamenti

Nei suoi vent’anni di carriera Forzano ha diretto tutti i più grandi artisti, da Baglioni a Fiorello, a Laura Pausini, Gianni Morandi, Panariello, Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi, Il Volo e molti altri . Aprirà i lavori l’incontro mattutino del 4 settembre: «La ripresa. Sul set come nella vita». Per il regista sarà l’occasione di una condivisione dell’esperienza lavorativa e personale, di alti e bassi, vittorie e sconfitte (Forzano, infatti è anche autore di un’opera autobiografica dal titolo “Come Rocky Balboa” in cui racconta il non semplice percorso che l’ha portato a così alti livelli professionali). «Si tratta di una grande opportunità per i nostri studenti –spiega il prof. Mariano Diotto, direttore del Dipartimento di Comunicazione dello IUSVE- gli studenti potranno conoscere un grande professionista oltre le apparenze e cogliere come dietro il successo ci siano grandi sacrifici e la capacità di rialzarsi dopo le cadute». «Dopo un primo incontro avvenuto con alcuni studenti IUSVE in occasione del 69° Festival di Sanremo -spiega Marco Sanavio, direttore di Cube Radio – gli abbiamo rivolto l’invito a generare insieme una serie di cortometraggi che avessero “La ripresa” come tema generatore centrale». È nato così anche un laboratorio di storytelling, limitato a pochi corsisti che si possono iscrivere dal sito www.isre.it che si concluderà la mattina del 7 settembre con la presentazione al pubblico e alla stampa dei lavori realizzati. L’incontro è ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti previa prenotazione che si potrà fase sul link fornito nel sito dello IUSVE.