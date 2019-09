All'M9 il festival delle idee: tra gli ospiti Mogol, Moser, Dix e il romanziere Nicolai Lilin

A fine ottobre si terrà il primo Festival delle idee” all’M9, un appuntamento con decine di ospiti per parlare del secolo delle grandi innovazioni. L'appuntamento, ideato per il territorio dallassociazione Futuro delle Idee e realizzata in collaborazione con la Fondazione di Venezia e M9 stesso, avrà luogo dal 24 al 27 ottobre. Il festival è stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi, sede delle Regione, alla presenza del direttore di M9 Marco Biscione e dell'assessore al Turismo di Venezia Paola Mar.

L'appuntamento

Partendo da un’analisi complessiva del '900, la quattro giorni cercherà di raccontare, attraverso talk, incontri e interviste a grandi personalità, il rapporto tra innovazione e memoria, tradizione e cambiamento che lo hanno caratterizzato: interverranno figure rilevanti del mondo dell’arte e della cultura, della scienza e dello sport, del cinema e della televisione, e ancora della letteratura, del teatro e dell’imprenditoria, rivolgendosi così ad ogni tipo di pubblico, con un particolare riguardo verso le nuove generazioni.

La miglior collocazione possibile

«Il festival - ha esordito Mar - non poteva trovare collocazione migliore: M9 è un museo innovativo in Italia, che deve ancora essere completamente capito. Credo che questa iniziativa possa contribuire a farlo conoscere e comprendere maggiormente, sviluppando un’altra narrazione del ‘900«. Qualche anticipazione sul programma: gli ospiti del primo giorno, giovedì 24 ottobre, saranno Piergiorgio Odifreddi, Francesca Cavallin, Max Sabbion, Gioele Dix, Alessio Boni, Marcello Prayer; Pupi Avati, Enrico Zoppas e Arturo Cardelus; venerdì 25 sarà invece la volta di Mogol, Melania Gaia Mazzucco, Alan Friedman e Igor Sibaldi; sabato 26 parleranno Carlo Freccero, Aldo Grasso, Guido Barlozzetti, Marco Melegaro, Liviano Tomasi; il giorno conclusivo, infine, sono già confermati Francesco Moser, Sara Simeoni, Nicolai Lilin e Paolo Nespoli.