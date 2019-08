Film, laboratori, libri e un concorso internazionale al Festival Laguna Sud di Chioggia

Laguna Sud. Terra e acqua, acqua e terra dove si specchiano le immagini del miglior cinema indipendente, dove prendono forma le utopie, dove il cinema serve a far pensare e discutere, ma anche a ritrovarsi insieme, a brindare dividendo il cibo e il piacere della scoperta.

Il festival è ideato e diretto da Andrea Segre e Giorgio Gosetti con il Comune di Chioggia, Pro Loco Chioggia Sottomarina, in collaborazione con Giornate degli Autori, Fondazione Clodiense, ZaLab e la partecipazione di Boscolo Group. Film, laboratorio, libri e quest'anno anche un concorso internazionale di cinema del reale sul tema LAGUNE – VITE SULL'ACQUA (50 corti arrivati da tutto il mondo, selezionati 8), partito quest'anno, il cui vincitore sarà proiettato a Villa degli Autori durante Biennale Cinema 2019.

«Quest’anno è un anno di svolta per Laguna Sud – spiega Andrea Segre – il festival cresce per importanza grazie al concorso, ma anche per partecipazione grazie ai tanti registi che vengono a presentare i propri lavori. Il tutto coronato dalla partenza, ad aprile del prossimo anno, della residenza artistica Laguna Sud - l’acqua sotto i piedi, che porterà a Chioggia 6 registi a raccontare la nostra città e la sua Laguna».

«Siamo felici che “Laguna Sud” cresca anno dopo anno - commenta l'assessore al turismo e agli eventi Isabella Penzo - coinvolgendo anche giovani videomaker da tutta Italia per il laboratorio di cinema del reale tra le calli di Chioggia. Il pubblico premia il festival perché riconosce la qualità delle proposte, che spaziano dalle proiezioni di cinema indipendente alle presentazioni di libri e agli incontri con gli autori, in connessione sempre più stretta con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ringrazio chi ha creduto e investito in questa iniziativa, divenuta un appuntamento atteso per la città».

Il programma

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

Auditorium San Nicolò ore 20.30 e Chiostro dell’isola di S. Domenico ore 21.00

Presentazione del concorso LAGUNE – VITE SULL’ACQUA

e Proiezioni dei corti in concorso alla presenza degli autori. A seguire:

RICORDI?

di Valerio Mieli

Italia, Francia, 2018, 106’

Una lunga storia d’amore raccontata attraverso i ricordi, falsati dagli stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di punto vista dei giovani protagonisti. Il viaggio di due persone negli anni: insieme e divise, felici, infelici, innamorate tra loro, innamorate di altri, in un unico flusso di emozioni e colori.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Cortile di Palazzo Grassi ore 19.00

Gianfranco Bettin presenta il suo romanzo CRACKING

Celeste Vanni ha lavorato per una vita al Petrolchimico di Porto Marghera e lì, nello spettacolare scenario di una delle più grandi industrie del mondo, produttrice di ricchezza e di morte, continua a vivere, a contare i morti, a raccontare storie di lotta e malavita e a lasciarsi visitare da infiammati pensieri di giustizia.

Auditorium San. Nicolò ore 20.30 e Chiostro dell’isola di S. Domenico ore 21.00

Evento speciale

Andrea Segre e Gianfranco Bettin presentano

Proiezione speciale in esclusiva del trailer de IL PIANETA IN MARE – Il nuovo film documentario di Andrea Segre che sarà presentato in Selezione Ufficiale – Fuori Concorso alla 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire:

LAGUNE – VITE SULL’ACQUA

Proiezioni dei corti in concorso alla presenza degli autori. A seguire:

DOVE BISOGNA STARE

di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli - presenta di Stefano Collizzolli

Italia, 2018, 98’

Georgia, Lorena, Elena e Jessica sono donne molto diverse che si sono trovate di fronte a una situazione di marginalità, di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra parte. Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.

VENERDÌ 23 AGOSTO

Cortile di Palazzo Grassi Ore 19.00

Francesco Targhetta presenta suo romanzo LE VITE POTENZIALI

Le “vite” a cui fa allusione il titolo sono quelle dei tre protagonisti, diversissimi tra loro ma uniti da quel collante che appiana per forza di cose ogni divergenza caratteriale: il lavoro, o meglio, l’azienda dove lavorano.

Auditorium San. Nicolò ore 20.30 e Chiostro dell’isola di S. Domenico ore 21.00

LAGUNE – VITE SULL’ACQUA

Proiezioni dei corti in concorso alla presenza degli autori. A seguire:

TITO E GLI ALIENI

di Paola Randi - presenta Paola Randi

Italia, 2017, 92’

Due fratelli sono costretti a emigrare in America da uno zio mai visto prima. Troveranno un uomo che non risponde alle loro aspettative.

SABATO 24 AGOSTO

Cortile di Palazzo Grassi ore 19.00

Valerio Azzali, Paola Randi e Agostino Ferrente intervistati da Andrea Segre

“Realtà, surrealtà e postrealtà: cosa sta succedendo al cinema?”

Auditorium San. Nicolò ore 20.30 e Chiostro dell’isola di S. Domenico ore 21.00

LAGUNE – VITE SULL’ACQUA

Proiezioni dei corti in concorso alla presenza degli autori. A seguire:

SELFIE

di Agostino Ferrente - presenta Agostino Ferrente

Francia, Italia, 2019, '78

Un film tutto girato in “video-selfie” che racconta un mondo in cui non diventare camorrista può essere una scelta.

DOMENICA 25 AGOSTO

Auditorium San Nicolò

Ore 20.30

Premiazione concorso LAGUNE – VITE SULL’ACQUA

A seguire, Auditorium San Nicolò ore 21.30

Proiezione dei video documentari prodotti dal laboratorio VASTU O STASTU?

21 - 25 agosto

VASTU O STASTU?

Laboratorio di cinema documentario

Auditorium San Nicolò

coordinato da Andrea Segre, Matteo Calore e Davide Crudetti in collaborazione con ZaLab

Vite e scelte di vita di chi rimane, di chi parte, di chi vorrebbe partire ma non può, di chi vorrebbe rimanere ma non può. Cosa significa nel mondo di oggi rimanere a vivere in un piccolo centro storico come Chioggia? E capitarci senza averlo voluto? I giovani riescono a restare? Come?

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno all'Auditorium San Nicolò.