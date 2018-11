"San Martino a Natale", il festival musicale quest'anno è dedicato a Vivaldi

Torna per il quinto anno consecutivo il festival internazionale di musica “San Martino a Natale” (dall’8 al 17 novembre e dal 21 al 22 dicembre), ambientato in alcuni dei luoghi più suggestivi di Venezia: l’Arsenale, la Pietà, la Fondazione Cini, chiese e palazzi storici. La rassegna è promossa dall'associazione Antico Nuovo Barocco, realtà nata dall’unione di musicisti e appassionati, e offre appuntamenti musicali di qualità che tengono conto della struttura, della storia e delle qualità acustiche del luogo in cui vengono eseguiti. Quest’anno il programma è dedicato al 340esimo anniversario della nascita di Antonio Vivaldi.

Linguaggio universale

L'iniziativa è stata presentata lunedì dall'assessore al Turismo, Paola Mar, e dalla fondatrice e direttrice artistica dell'evento, Kremena Nikolova. «Si tratta di una manifestazione di assoluto pregio – ha commentato Mar – che, grazie anche all'impegno degli organizzatori e dei sostenitori, cresce di anno in anno. La musica è un linguaggio universale che ci accomuna tutti perché comprensibile da tutti. Farsi rapire dalla musica e dalle emozioni che essa suscita è un privilegio che possiamo concederci tutti grazie a questa importante manifestazione». Il progetto, ha spiegato Nikolova, è nato nel 2014 «con l’obiettivo di rendere accessibili, gratuitamente e ad un pubblico numeroso ed eterogeneo, concerti, itinerari didattici, performance musicali e workshop con la partecipazione di interpreti e maestri di fama internazionale, accomunati dall’amore per Venezia e per la sua gloriosa storia musicale».

Gli appuntamenti sono tutti gratuiti con prenotazione consigliata o obbligatoria, consultando il sito www.anticonuovo.com oppure inviando una email a anticonuovobarocco@gmail.com o telefonando al numero 3294664931. Qui il programma completo.