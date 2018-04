Festival Show 2018, al timone Bianca Guaccero. Tappe a Jesolo Lido e Bibione

Torna ad animare anche l'estate 2018 il Festival Show, la kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monellla che porta in Triveneto i big della musica italiana, in una serie di spettacoli itineranti. Saranno 8 le tappe di quest'anno, condotte dalla bellissima attrice Bianca Guaccero, già nel 2008 sul palco del Festival di Sanremo a fianco di Pippo Baudo e Piero Chiambretti.

Alla 19esima edizione

Il festival torna per la 19esima edizione, che si terrà dall’8 luglio all'1 settembre, nelle più belle piazze e località balneari del Nord Italia! In 8 tappe, il festival porterà sul palco gli artisti che rappresentano la colonnasonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra. Bianca Guaccero riceve il testimone da GiorgiaSurina che ha presentato la kermesse l’anno scorso.

Le prime tappe confermate

Queste le prime tappe confermate: 8 luglio in Prato della Valle a Padova, 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine) e 1 settembrein Piazza Unità d’Italia a Trieste.