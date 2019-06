Vent'anni di Festival Show: la grande musica anima l'estate nelle piazze del Veneto | VIDEO

Il Festival Show festeggia 20 anni con una madrina d'eccezione: l'attrice Anna Safroncik, che prenderà il timone della conduzione assieme a Paolo Baruzzo. Dal 30 giugno l'evento solcherà i palchi delle città del Nordest: la serata inaugurale sarà in Prato della Valle a Padova per poi proseguire a Chioggia (6 luglio), Caorle (25 luglio), Jesolo (1 agosto), Bibione (8 agosto), Lignano Sabbiadoro (20 agosto), Mestre (23 agosto) e concludere con il gran finale in piazza Unità d'Italia a Trieste il 7 settembre.

Numerosi i cantanti che affollano il cast artistico: hanno già confermato la propria presenza Benji & Fede, Loredana Bertè, Nek, Elettra Lamborgini, Lo Stato Sociale, Arisa, Emis Killa, Paola Turci, Shade, Fred De Palma, Federica Abbate, Lorenzo Fragola, Roby Facchinetti, Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Le Vibrazioni, Chiara Galiazzo, Dear Jack e Pierdavide Carone, Al Bano, Alessandro Casillo, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Biondo, Deborah Iurato ft. Soul System, Emma Muscat, Fausto Leali, Federica Carta, Mr. Rain, Paolo Belli, Riccardo Fogli, Selton e Sergio Sylvestre.

In ogni tappa gli artisti saranno accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico sinfonica Italiana. Spazio anche ai 12 giovani artisti emergenti che hanno vinto le finali di Festival Show Casting 2019.