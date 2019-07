Festival Show sbarca a Caorle: sul palco Roby Facchinetti, Paola Turci e Alberto Urso

Dopo il debutto a Padova davanti a 20mila persone e il successo di Chioggia, il 25 luglio Festival Show farà tappa all’Arenile Madonna dell’Angelo nella Spiaggia di Levante di Caorle. Ingresso libero a partire dalle 21.

La line up

Il festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bellla & Monella è pronto a ripetere il successo dello scorso anno portando sul caratteristico arenile un cast d’eccezione composto dai big della musica come Paola Turci, Roby Facchinetti, Paolo Belli e Fausto Leali, dal vincitore di Amici Alberto Urso, da Pierdavide Carone & Dear Jack, reduci dal grande successo del brano "Caramelle" e ancora da Fred De Palma, Mr. Rain ft. Maryina Attili, Deborah Iurato ft. Soul System e Senhit!.

Cantanti in rampa di lancio

Ci saranno anche i nuovi volti della musica italiana - il cantautore e trapper che ha partecipato ad Amici Alvis e la band pop rock Leave The Memories - e si sfideranno due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: Jessica Tozzato (Venezia) e Tobia Lanaro (Vicenza). In questi anni Festival Show si è sempre contraddistinto come il principale evento musicale della città di Caorle. Il grande palcoscenico di 300 metri quadrati sarà allestito sulla sabbia in tempi record per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e i turisti.