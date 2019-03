Il Festival Show 2019 a Chioggia: la kermesse musicale dell'estate all'Isola dell'Unione

Dopo dieci anno lo spettacolo del Festival Show, la manifestazione canora dell'estate, torna a Chioggia. L'appuntamento è per sabato 6 luglio 2019, alle 21, con ingresso libero per una grande serata di musica. Sarà occasione di grande richiamo per residenti, turisti e appassionati di musica che raggiungeranno lo spazio dell'Isola dell'Unione.

Girandola di cantanti

Dalle 21 in punto inizierà la girandola di cantanti che toccheranno tutti i periodi musicali. La direzione della fotografia di Festival Show è affidata all'esperienza e alla professionalità di Renato Neri, maestro delle luci. Radio Bella & Monella e Radio Birikina proporranno una serie di big presentati dalla nuova conduttrice, il cui annuncio del nome è imminente, che affiancherà Paolo Baruzzo, da sempre la mente organizzativa dello spettacolo.

«Siamo orgogliosi di tornare a Chioggia con il nostro spettacolo dopo i successi degli anni scorsi - afferma Paolo Baruzzo, coordinatore del tour - proprio per offrire una grande occasione di divertimento ai cittadini e ai turisti che in quei giorni affolleranno Sottomarina e Isola Verde. Sarà la prima tappa al mare, considerato che poi toccheremo le più importanti città del litorale dell'alto Adriatico, fino alla finale di Trieste il 7 settembre. Tutto questo si avvera grazie all'intraprendenza e alla motivata convinzione dell'assessore al Turismo Isabella Penzo, che puntava a vedere Chioggia annoverata nel calendario di Festival Show insieme alle altre città dove farà tappa il tour».