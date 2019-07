Il festival Venice Open Stage torna in campazzo San Sebastiano

Ritorna Venice Open Stage, l’evento che da sette anni anima l’estate lagunare portando migliaia di persone a teatro sotto le stelle. Saranno dieci le serate di teatro gratuito in campo. Gli spettacoli provengono da prestigiose università e accademie di recitazione internazionali e, per la sezione OFF, da tre compagnie di recente formazione.

Quest’anno si parte con la sezione OFF, giovedì 4 luglio alle 21:45 in scena Meno male che c’è la luna della compagnia Pan Domu Teatro, si prosegue venerdì 5 luglio Questa è casa mia di Alessandro Blasioli e sabato 6 luglio, a chiudere l’OFF 2019, Ou les fleurs fanent della compagnia Poetic Punkers. Domenica 7 luglio la prima scuola in scena sarà l’Accademia Teatrale Veneta con il Sogno d’una notte di mezza estate per proseguire, lunedì 8 luglio e martedì 9 luglio, con l’University of Sibiu, Romania, che porterà in scena Love stories after Joël Pommerat liberamente ispirato a La riunificazione delle due Coree di Joël Pommerat. Mercoledì 10 e giovedì 11 luglio l’arena accoglierà la più volte ospite del VOS Aristotle University di Salonicco, Grecia, con Those in the tomb. Excerpts from the book of war per proseguire, venerdì 12 e sabato 13 con un’altra accademia con un’altra accademia apprezzatissima nelle passare edizioni, l’Accademia di Teatro “Dimitri” di Verscio, Svizzera, che porterà in scena Avanti! Avanti migranti! Storie di fughe e arrivi. A chiudere il VOS 2019 sarà la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine con Ogni domani è importante, canovaccio originale di commedia dell’arte preceduta, alle 19:30, dall’esito del laboratorio The Lulu project, diretto da Gigi dall’Aglio.

Domenica 7 luglio e domenica 14 luglio Sogno di una notte di mezza estate e Ogni domani è importante inizieranno alle 21:15. Tutti gli altri spettacoli iniziano alle 21.45 con ingresso gratuito su invito. Per ritirare l’invito prenotarsi gratuitamente al +393456105044 o direttamente presso il Venice Open Stage in campazzo San Sebastiano.