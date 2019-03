Festival "In altri versi experience" 2019

A seguire le tante attività che la Biblioteca Civica e la Biblioteca dei Ragazzi hanno proposto in relazione alla Giornata mondiale della Poesia arriva “In Altri Versi Experience”, con un ventaglio di attività che coinvolgeranno i cittadini fino all’estate.

Apre le danze un vero e proprio laboratorio propedeutico alla scrittura poetica, “La voce della poesia” con Silvia Battistella in collaborazione con la scuola di scrittura autobiografica e creativa “Il Portolano”. Tre incontri, il lunedì dalle 17.30 (l’1, l’8 e il 15 aprile) per esplorare questa arte espressiva. Calvecchia, presso la Sala Parrocchiale il 10 maggio ospiterà invece “Terre di Poesia”, serata di poesia dialettale con suoni e immagini proposta dai poeti Fabio Franzin e Paolo Frasson, da Gianni Visentin (regista e poeta) e da Michele Zanetti (naturalista e scrittore). E a chiusura dell’Experience vi sarà un incontro impossibile: venerdì 7 giugno alle 21.30, presso la Biblioteca Civica, a cura di Teatrortaet, una Visita Animata notturna in Biblioteca con la poetessa Vittoria Aganoor (1855 - 1910) proposta da Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli.