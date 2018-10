Festival delle ville venete: 80 appuntamenti culturali, artistici e gastronomici

Più di ottanta eventi di carattere culturale, artistico e gastronomico, distribuiti da sabato 20 ottobre 2018 e fino alla fine di novembre, per celebrare un patrimonio che non ha eguali al mondo: è il ricco programma del "Festival delle Ville Venete 2018", un’edizione davvero speciale per l’Irvv, istituto che tutela questi preziosi beni presenti nel territorio veneto e in quello friulano, perché in quello che è l’Anno europeo del patrimonio culturale, si festeggia anche il 60esimo anniversario della nascita dell'ente nazionale per le Ville Venete, divenuto successivamente Istituto Regionale per le Ville Venete.

Cultura e arte

Non a caso la nuova formula ideata per il festival di quest’anno ha quale principale obiettivo quello di educare le nuove generazione a riconoscere le loro radici, la loro cultura, la loro arte. Quattro le parole chiave di una kermesse che si ripropone con un’immagine più vitale e accattivante: bellezza, creatività, giovani e musica.

Tra gli appuntamenti

Tra i tanti appuntamenti c'è “Ville e la cucina in villa con Giuseppe Maffioli: il fumetto e dintorni”: dal 21 ottobre, a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, esposizione di fumetti di giovani illustratori che raccontano l’evoluzione della cucina veneta attraverso i libri del più importante gastronomo del secolo scorso, celebre anche per redazione dell’atto di nascita del tiramisù. “Ville in musica. I ragazzi del conservatorio per le Ville Venete”: dieci concerti jazz e di musica da camera, prima iniziativa di un progetto, che proseguirà anche nel 2019.

Campiello in Villa

Ancora “Campiello in Villa. Giovani talenti raccontano le Ville Venete”: evento di lancio del protocollo tra Irvv e Fondazione Campiello a novembre in Villa Venier Contarini a Mira, con i racconti ambientati nelle ville dei finalisti del premio Campiello Giovani. “Ville Venete, emozioni da film” è invece un progetto pilota, realizzato da Irvv in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.