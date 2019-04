Venyl, la fiera del disco al Rivolta di Marghera

Sabato 6 aprile dalle 15 alle 20 e domenica 7 dalle 10 alle 20 si tiene al centro sociale Rivolta di Marghera l'ottava edizione di VENYL, la fiera del disco di Venezia, con decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico: vinili, cd, dvd e musicassette.

Anche quest'anno la prima fiera in calendario torna nella versione estesa: due giornate dedicate agli amanti del disco da collezione, il 6 e 7 aprile. Oltre 300 metri lineari di banchi in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati: 33 e 45 giri, mix, cd, dvd, tapes, con standisti provenienti dall'Italia e dall'estero per il primo degli eventi VENYL del 2019.

Grande protagonista la mostra mercato, aperta sabato dalle 15 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20. Spazio poi alla musica e all'intrattenimento.

Dj set

I dj set del sabato saranno tutti al femminile. L’evento ospita per la prima volta Cipria Showcase, progetto che si sviluppa secondo le coordinate della creatività al femminile. Alla sua settima stagione, ha sempre portato avanti le tematiche del Women’s Empowerment con un approccio Diy ed usando come campo da gioco il Club. Dalle 15 in consolle salirà Midory, selector patavina classe 1992: la sua ricerca musicale si espande tra afro, jazz, funk e gemme rare da tutto il mondo, rigorosamente in vinile. Dalle 16.30 fino a chiusura dell’evento sarà invece Alice Oceanicmood, fondatrice e mente del progetto stesso, a proporre una selezione di Happy Music spaziando dalla disco all'electro, dal funk al boogie, dalla Brazilian music al caribbean sound.

A dare il ritmo all'intera domenica l'ormai celebre dj-set firmato The Obscure Music Club - collettivo di dj veneziani che propone un sound che spazia dal funky classico a melodie più ricercate e oscure della disco music di fine anni Settanta, rigorosamente su vinile, presenza stabile agli eventi VENYL. Dal pomeriggio toccherà invece allo special guest di questa ottava edizione: Dj Skizo, uno dei padri indiscussi del movimento e della cultura hip hop in Italia, nato a Milano e attivo dal 1984. Per l’occasione Dj Skizo terrà dalle 15.30 un workshop sull’arte del turntablism, ovvero l’insieme delle tecniche che permettono di usare il giradischi alla stregua di uno strumento da composizione classico. Dalla 18 invece terrà un vero e proprio dj set, dando sfogo a tutta la sua esperienza creatività.

Rivolta: le info

Tante le possibilità di ristoro all'interno degli spazi del Rivolta, con bar e osteria aperti tutto il giorno, pizzeria con prodotti a km/0, birre artigianali di qualità e vini del territorio. L'ingresso resta sempre popolare e fisso a 3 euro (gratuito per bambini fino a 12 anni), mentre l'ampio parcheggio adiacente è libero e gratuito, raggiungibile in pochi minuti dall'autostrada. Per chi invece preferisce i mezzi pubblici, il centro sociale si trova a soli dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Marghera.