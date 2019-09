Antica Fiera di San Matteo 2019 a Mirano

Fervono i preparativi per l’edizione 2019 dell’Antica Fiera di San Matteo, che si svolgerà da venerdì 20 a martedì 24 settembre 2019. La Fiera, che animerà per cinque giorni il cuore della città, è organizzata come sempre dal Comune di Mirano, attraverso l’Assessorato alle Attività produttive e commerciali e la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese. Saranno presenti attrazioni di giostre e spettacoli viaggianti, stand gastronomici, bancarelle ed espositori.

La tradizione

Si rinnova così ancora una volta la più antica tradizione miranese: la prima edizione della Fiera fu infatti autorizzata dal Senato Veneto con decreto del 6 settembre 1477 e da allora, tranne le sospensioni in tempo di guerra, si è sempre svolta con regolarità, attirando annualmente nel centro di Mirano migliaia di visitatori. Nel complesso sono 54 le giostre e attrazioni varie che daranno vita ad un grande parco divertimenti in piazza Martiri, nelle vie adiacenti e nel tratto di via Cavin di Sala fino all’incrocio con via Torino. Arriveranno anche le giostre spettacolari che da alcuni anni attraggono maggiormente l’attenzione.

Bancarelle, giostre e spettacoli

La Fiera sarà animata inoltre da cinquanta di bancarelle di commercio ambulante (alimentari e non), da una decina di espositori di attrezzature varie, automobili e stand delle associazioni sportive. Sempre ampio il settore ristorazione allestito dalle associazioni sportive e culturali miranesi. I tre stand gastronomici più grandi saranno come di consueto allestiti in viale Rimembranze da US Zianigo, AC Miranese, Filarmonica di Mirano. In piazza Martiri ci sarà la Pro Loco Mirano, in via XX Settembre l’UC Zianigo e poi vicino al campanile lo stand dell’associazione La Colonna - Lesioni Spinali onlus. La Parrocchia di San Michele Arcangelo organizzerà la tradizionale pesca di beneficenza in piazza.