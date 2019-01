"Figolammerda Ep.2", la mostra itinerante fa tappa alla Giudecca

Giudecca Art District, nuova realtà associativa co-diretta da Pier Paolo Scelsi e Valentina Gioia Levy, apre i battenti con un progetto volutamente connesso e legato alla città che la ospita, proponendo una collaborazione con Fondazione Malutta, collettivo composto da artisti tra i 20 e i 35 anni che ha base a Venezia e che - come la città lagunare - è un confluire di geografie, culture, generi e sensibilità differenti.

Episodio 2

A pochi mesi dal primo Episodio, portato in mostra a Torino presso lo Spazio Ferramenta nell'ambito di NESXT 2018, arriva a Venezia “Figolammerda Ep.2” la seconda edizione dell'omonimo, ironico progetto itinerante. Questo secondo episodio che vedrà la partecipazione di nuovi artisti non facenti parte della Fondazione, coniuga l'interesse e la necessità di conoscenza, commistione e condivisione di diversi spazi o luoghi che fa da filo conduttore tra Gad e Fondazione Malutta.

Cosa può essere Figolammerda?

L'incontro, amore e guerra tra bello e Kitsch, tra figo e merda appunto: il film Grosso guaio a Chinatown o Vanilla Ice in Cool as Ice, il Gabibbo, Lea di Leo, MacGyver, i biliardi di Venezia. Qualcosa di figo insomma, ma allo stesso tempo una “mmerda”, su una corda tesa, in equilibrio come un funambolo, più vicino al figo o alla merda, l’importante è che stia in equilibrio e non cada. Figolammerda è un esperimento, una serie di mostre nate di notte, come molti dei progetti bizzarri e poco sobri di Fondazione Malutta.

Gli artisti

La mostra si svolgerà presso gli spazi di One Contemporary Art, Giudecca 211-b e si avvale della collaborazione organizzativa di Chiara Bordin. Gli artisti che prenderanno parte al lavoro sono: Thomas Braida, Aleksander Veliscek , Enej Gala, Eric Gerini, Filippo Marzocchi, Francesco Cima, Luka Sirok, Marco Gobbi, Margherita Mezzetti, Mattia Pajè, Mattia Sinigaglia, Nicola Facchini, Sulltane Tusha, Valerio Nicolai, Barbara Prenka, Emiliano Troco, Erik Saglia, Nebojsa Despotovic, Paolo Pretolani, Gino Blanck, Andrea Kvas.