Cala il sipario su Mesthriller con due pezzi da 90: Giancarlo De Cataldo e Antonio Manzini

Finale con i grandi big per Mesthriller, il festival sul giallo, noir e thriller. Domenica 25 novembre 2018, al Candiani (dalle 17), Felice Galatioto intervista lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, noto al grande pubblico per il libro Romanzo Criminale, portato al cinema da Michele Placido e diventato una serie televisiva di successo su Sky. L’autore tarantino presenta Sbirre, scritto insieme a Carlotto e De Giovanni: con le protagoniste in divisa i tre inaugurano una new wave della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale ma restituisce la cupezza di una realtà controversa. Si parlerà anche di L’agente del caos, libro ricco di personaggi sopra le righe, incessante intreccio tra realtà e finzione che racconta l’autocoscienza segreta e dionisiaca di un’intera generazione.

Appuntamenti

Alle 18.30 Giuliano Gargano intervista Antonio Manzini, dalla cui penna è nato il vice questore Rocco Schiavone, amatissimo anche nell’omonima serie TV, dove è interpretato da Marco Giallini. Con Fate il vostro gioco continua il racconto delle peripezie di Schiavone: in questo romanzo, duro, inquietante, ad altissima tensione, l’omicidio di un pensionato del casinò di Saint-Vincent lo spingerà nel mondo della ludopatia e del gioco d’azzardo. A introdurre gli incontri saranno rispettivamente lo scrittore mestrino Federico Riccato con il suo primo romanzo “Spigola o agnello” e il romanziere e sceneggiatore veneziano Francesco Ferracin con il thriller “Technoshock”.