Finger Food Festival a Forte Marghera: street food dal mondo, birra e concerti

Torna a Forte Marghera il Finger Food Festival. Per il terzo anno l'evento italiano dedicato alle eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali fa tappa in laguna con le sue prelibatezze di qualità, da filiera corta. Dal 24 al 26 maggio 2019 l’universo di gusti e sapori troverà casa nella meravigliosa cornice del Forte e come sempre proporrà, accanto alle degustazioni, una programmazione musicale live con alcuni fra i migliori artisti italiani e stranieri di world music selezionati dall’Estragon Club di Bologna.

Street food

Per tre giorni si potranno quindi gustare alcune fra le più famose specialità regionali, come arrosticini abruzzesi, hamburger di chianina, mozzarella di bufala alla griglia, olive ascolane, tortellini fritti, bombette della valle d’Itria, arancine palermitane e tanto altro, anche da altre parti del mondo (tacos, paella, asado argentino, ecc). Il tutto da innaffiare con una selezione di birre artigianali di qualità, facendosi trascinare nelle danze dai ritmi e dai suoni degli ospiti musicali.

Concerti

Venerdì 24 maggio arriveranno a Forte Marghera i King Kong 5, superband bolognese tributo a Manu Chao, sabato 25 maggio gli spagnoli Radio Reggae scateneranno il pubblico con i ritmi giamaicani mentre domenica 26 maggio torneranno a Mestre i Bomba Titinka, progetto che porta sul palco una formula magica che combina musica digitale elettronica con musicisti talentuosi della scena Swing.