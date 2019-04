Mirano si riempie di fiori: torna la grande mostra mercato con 120 espositori | VIDEO

Il 25 aprile torna "Fiori a Mirano", mostra-mercato di fiori, piante, attrezzi e arredi da giardino: un evento che si è affermato nel tempo come una delle più importanti vetrine per il settore florovivaistico veneto. Saranno circa 120 i selezionati espositori che arriveranno da tutto il Veneto e dalle regioni limitrofe, attirando nel centro storico di Mirano decine di migliaia di visitatori. L’iniziativa è organizzata come sempre dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione Veneto