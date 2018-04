Fiori a Mirano compie 40 anni: in centro città spazio a 120 espositori, stand e tante rose

Il 25 aprile 2018 torna "Fiori a Mirano, Non Solo Rose”, la manifestazione miranese dedicata al piacere del giardinaggio, alla conoscenza e alla cura delle piante, alle novità dell’arredo da esterno. La festa, tra gli eventi di primavera più attesi del territorio veneziano, è giunta quest’anno alla 40esima edizione.

La rosa al centro della giornata

Al centro di questa giornata, come di consueto, ci sarà la rosa, in omaggio all'antica tradizione veneziana della "Festa del Bocolo", secondo la quale, proprio il 25 aprile, ogni innamorato regala alla sua amata un bocciolo di rosa rossa. Per questo, in Piazza Martiri e nelle vie adiacenti, potrete trovare importanti vivaisti specializzati, con una ricchissima offerta di rose antiche e nuove varietà dei più famosi ibridatori internazionali.

Rose ma non solo

Ma non troverete solo rose. Se siete curiosi o alla ricerca di nuove specie, Fiori a Mirano è l’occasione che fa per voi, con 120 selezionatissimi espositori che vi aspetteranno con ogni tipo di meraviglia floreale ed arborea. Se, invece, avete deciso di riorganizzare il vostro spazio verde o il vostro terrazzo, nella parte centrale di Piazza Martiri troverete una ricca proposta di casette, di arredi da giardino, di ombrelloni, tavoli, vasi.

I premi

Come da tradizione, al mattino si svolgeranno i concorsi di Vetrine in Fiore, Miglior Espositore e Miglior Giardino. Negli spazi della Barchessa di Villa Errera si terranno poi le lezioni di acquerello per i bambini. Nel pomeriggio invece, sul palco davanti il Municipio, potrete assistere ad un concerto musicale ed alle 18 verranno premiati i bambini che avranno partecipato al laboratorio di acquarello.