"La flessibilità del lavoro dopo il decreto dignità" incontro all'università Ca' Foscari

L’agenzia per il lavoro Maw Men At Work organizza per il prossimo giovedì 4 aprile una tavola rotonda tra imprese, rappresentanti sindacali e politici (sarà presente anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon) dedicata ai primi effetti del Decreto Dignità sul mercato del lavoro.

Nella fase introduttiva dell’incontro sarà presentato anche il rapporto “I numeri del Decreto Dignità” a cura dell’Osservatorio lavoro della Regione Veneto e dello Studio Legale DLA PIPER con l’avvocato Giampiero Falasca. Partner dell’evento sono Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari.

La tavola rotonda, a ingresso libero previo accredito on line, si svolge presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia Mestre.