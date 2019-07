Fluo Run Festival Chioggia

Nata nel Giugno 2012 come corsa/camminata divertente di 5 km per promuovere la felicità e la salute psicofisica legata al movimento.

Con il tempo il format si è ampliato diventando un vero e proprio Festival del fitness e dello sport, una manifestazione che racchiude nella stessa giornata, un mix vincente di avvenimenti.

LA MANIFESTAZIONE

Dal palco del Fluo Run Festival, i nostri esperti e qualificati coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Strong e Functional Training

Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run, una vera e propria “fun race” di 6 Km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, per il bellissimo centro storico e turistico di Chioggia e il lungomare di Sottomarina.

Conclude il Fitness day, un live set con musica dal vivo, dove potrai ascoltare, insieme a tutti gli altri “Runners”, tutte le migliori canzoni della musica dance.

Insomma un appuntamento imperdibile con il benessere e il divertimento!

UN EVENTO PER TUTTI

Che tu sia un corridore, un camminatore o un principiante alle prime armi, Fluo Run è un festival per promuovere benessere e attività fisica in modo completamente divertente!!!

Una manifestazione rivolta a tutti che si svolge dal pomeriggio fino a sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa.

L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di benessere e piacere con il dress code “FLUO” dove il vero protagonista sei tu. Insieme a tutti gli altri partecipanti vivrai un’esperienza indimenticabile.

Dalla prima edizione ad oggi è stata una continua escalation di iscritti e consensi con migliaia di partecipanti in tutta la penisola ad ogni edizione, ma al di là dei numeri, sono le emozioni e le mille luci Fluo a rendere questo evento unico.

IL FESTIVAL DEL BENESSERE

Fluo Run Festival è energia positiva e piacere allo stato puro ed è per questa ragione che l’evento si sta facendo sempre più strada poiché miscela gioia di stare insieme e promuove il miglioramento della salute e del benessere di tutti.

Oltre il 40% dei partecipanti si avvicina per la prima volta all’attività fisica e la loro gioia e il loro divertimento è la nostra soddisfazione più grande.

Vedere famiglie con bambini piccoli, giovani e meno giovani, ci rende orgogliosi di organizzare eventi sportivi per tutti!!!

PROGRAMMA

Il programma della manifestazione Fluo Run Festival parte alle 18:00 con l’apertura dell’Area distribuzione kit e dell’Area make-up presso il centro sportivo dell’isola dell’Unione Chioggia.

Alle 18:30 partono le attività fitness con 20 minuti di WARM-UP, rivolto al riscaldamento dei partecipanti(e dell’ambiente), seguono 30 minuti di training funzionale con esercizi a corpo libero atti a migliorare: forza, potenza, velocità coordinazione, agilità ed equilibrio.

Si prosegue con la ZUMBA FITNESS, della durata di 40/45 minuti, dove dal palco si fanno scatenare centinaia di partecipanti al ritmo dei suoni caraibici; conclude il palinsesto, un’attività più intensa, perfettamente sincronizzata con la musica, chiamata STRONG.

Terminate le attività fitness il countdown porta allo start della Fluo Run

Prima, durante e dopo la manifestazione un cantante di livello, accompagna sia i Fluo Runners che gli immancabili presenti più o meno occasionalmente sul posto.

Per informazioni:

Marcello Ricchieri +39 335 5242811

Fabio Marzola +39 335 8250262

LINE-UP

ore 18:00 apertura Area distribuzione kit e Area trucco

dalle 18:30 alle 18:50 Warm-up (riscaldamento) con il coach MASSIMO POZZI

dalle 19:00 alle 19:30 Functional training con ELENA SIGNANI

dalle 19:40 alle 20:25 Zumba fitness con il maestro DAVIDE RESSA

dalle 20:35 alle 21:00 Strong by Zumba with ANNALISA VASSALLI

ore 21:29 COUNTDOWN

ore 21:30 partenza corsa e camminata a ritmo libero

6 km per il bellissimo centro storico e turistico di Chioggia e il lungomare di Sottomarina

Conclusa la camminata inizia la festa!!!

Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il regolamento e la dichiarazione di responsabilità presenti sul sito.

www.fluorunfestival.it/regolamento

Con l’iscrizione il partecipante accetta e condivide le regole disposte dalla società organizzatrice Fluo Run A.S.D.

ISCRIZIONI

RAGAZZI (8 – 12 anni) 10€ iscrivibili solo il giorno della manifestazione

INDIVIDUALE (primi 100 iscritti) 8€ + diritti di prevendita

INDIVIDUALE (fino a 500 iscritti) 10€ + diritti di prevendita

INDIVIDUALE 13€ + diritti di prevendita

ISCRIZIONE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE 15€

ISCRIVITI QUI: bit.ly/FluoRunChioggiaSottomarina

TEAM, GRUPPI O SOCIETA’ SPORTIVE

Se sei un gruppo (amici, colleghi di lavoro…) o una società sportiva (minimo 10 partecipanti) puoi scaricare qui il modulo bit.ly/IscrizioneGruppi

Da compilare e consegnare almeno tre giorni prima della manifestazione alla mail: fluorunfestival@gmail.com o info@fluorunfestival.it indicando la tappa prescelta.

Il pagamento del totale della somma (€10 a persona) verrà effettuato al momento del ritiro dei kit, il giorno stesso dell’evento.

Per informazioni e assistenza: +39 335 5242811

N.B. questa offerta non sarà valida per le iscrizioni fatte il giorno della manifestazione.

I bambini da 0 a 7 anni possono partecipare senza nessuna iscrizione

N.B. avranno diritto a 3 gadget luminosi in omaggio ma non al kit completo.

ALTRI PUNTI ISCRIZIONE

Bacareto da Morgan

Fondamenta Canal Vena, 1277 Chioggia VE

320 892 0491

Aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 23:00

COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

-Assicurazione RCT;

-Assistenza tecnica e medica;

-Punto ristoro all’arrivo

-Intrattenimento e animazione

-Kit (maglia tecnica Fluo e 3 gadget luminosi)

-Make-up Fluo

-Attività fitness pre camminata con i coach del Fluo Run Festival

-Festa finale post camminata

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono rimborsabili fino a 10 giorni prima della manifestazione prefissata, chiamando il +39 335 524 2811 oltre tale data, la quota di iscrizione non è rimborsabile, inclusa la cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza, di forte maltempo, per causa di forza maggiore o posticipo della stessa.

Il titolo di iscrizione/partecipazione può comunque essere riutilizzato per un’eventuale recupero della tappa prescelta o per qualsiasi altro evento del circuito Fluo Run Festival.

Le iscrizioni non sono nominali, qualora la persona già iscritta è impossibilitata a partecipare può cedere il proprio titolo ad un’altra persona.

IN CASO DI MALTEMPO

In caso si presentasse una qualsiasi delle condizioni meteo avverse sotto elencate 1), la società Fluo Run A.S.D. non riuscendo a garantire il proprio standard qualitativo, potrebbe, qualora se ne verificassero le condizioni, decidere di posticipare la manifestazione a data da destinarsi con le istituzioni locali.

Questo per garantire il vostro divertimento e la vostra sicurezza, senza forzare una manifestazione con fattori che non garantirebbero il regolare svolgimento, nella piena e totale forma, come nel programma da noi previsto.

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in caso di posticipo della stessa come da regolamento alla voce:

“RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE”

Condizioni meteo avverse:

1) Pioggia, acquazzoni, bora, cicloni, neve, ghiaccio, nebbia, grandine, tornado, uragani, vento forte, tempesta, forte instabilità, temperature non consone al periodo o qualsiasi altra condizione meteo che possa non garantire il regolare svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, compreso manto stradale o erboso non agibile.

RITIRO KIT

Il ritiro del kit gara può essere effettuato il giorno della manifestazione, dalle 15:00 fino alle 21:25 (5 minuti prima della partenza della corsa/camminata Fluo). In alcuni casi, per le tappe con forte afflusso di partecipanti, è possibile il ritiro anche il giorno prima, nelle modalità indicate sul sito www.fluorunfestival.it o www.fluorun.eu

PERCORSO

6 km per il bellissimo centro storico e turistico di Chioggia e il lungomare di Sottomarina

DOMANDE

QUANDO Sabato 17 Agosto 2019 dalle 15:00 alle 18:00

DOVE centro sportivo isola dell’Unione Chioggia(VE)

COSA festival del fitness e dello sport con warm-up, zumba, functional training, strong, Fluo Run e live music

CHI tutti ma proprio tutti: tu, i tuoi amici, la tua famiglia e perchè no, anche il tuo cane

COME fitness con 4 discipline diverse e 6 Km correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino o andando in retrorunning… l’importante è divertirsi!!!

ISCRIZIONI bit.ly/FluoRunChioggiaSottomarina

PERCHE’adottare un giusto stile di vita fa bene alla salute e Fluo Run Festival è il connubio ideale tra movimento e sano divertimento