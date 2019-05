Cena solidale a sostegno di Avapo Venezia onlus: "la Fondamenta" arriva alla quarta edizione

Torna martedì 21 maggio, la quarta edizione de “La Fondamenta Bianca”, la cena solidale a sostegno di Avapo Venezia onlus, organizzata lungo le fondamente della Misericordia, degli Ormesini e de le Capuzine e inserita nella rassegna Le città in festa del Comune di Venezia.

L'appuntamento è alle ore 19 fino alle 22.30 e, a quanti desiderano partecipare a questo “Foodraising” prenotando una cena in uno dei venticinque locali che aderiscono all'iniziativa, è chiesto di vestirsi rigorosamente di bianco.

La serata sarà poi allietata da un ricco programma collaterale di musica e intrattenimento: si esibiranno “I tamburi di Venezia” - classe di percussioni del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia dirette dalla professoressa Kiki Dellisanti –, i musicisti Fabio Reggio (sax) e Davide Furlanetto (tastiera), Elena Berti violoncellista, Francesco Carlon (pianoforte), Paolo Busolin (percussioni), Carlo Santi (liuto), e ancora il “Coro antiche voci”, il gruppo “Pickup the tips”, inoltre un duo di un violoncellista e un chitarrista. Su una imbarcazione dell’Arzanà, infine, il “Quartetto d’archi Les Fleures” percorrerà su e giù il canale. Poco dopo le 22 il ritrovo sarà in Campo della Misericordia per un arrivederci con il “Coro Joy Singers”, che proporrà un repertorio pop, gospel e funky, diretto da Andrea D’Alpaos.