Il cibo in spiaggia a Bibione: 3 giorni di degustazioni, musica e film

Sbarca a Bibione "Food on the beach", il primo appuntamento dedicato al cibo italiano che si svolgerà nella nuova struttura di Piazzale Zenith "Il villaggio del mare" il 4, 5 e 6 ottobre 2019. L'evento, organizzato dal Comune di San Michele al Tagliamento, porterà nella località balneare di Bibione un ricco programma di tre giorni di degustazioni, musica, film, libri e incontri dedicati alle ricette della cucina italiana più amate dai turisti.

Venerdì

Si inizia venerdì 4 ottobre con l'inaugurazione alle 18:30 e la presentazione della mostra fotografica "Ricettario visivo" di Sara Corsini, fotografa friulana. Il più famoso sito di satira web Lercio aprirà le danze raccontando i retroscena delle conversazioni legate al food online, e a seguire il food blogger Paolo Gianola servirà una degustazione di finger food dedicati alla pasta alla carbonara, per cui è anche attivo un contest online sul sito www.foodonthebeach.it. Il contest è aperto a livello nazionale e invita gli "eroi" della pasta alla carbonara ad inviare la loro ricetta e sfidarsi ai fornelli in una finale che si terrà domenica 6 ottobre, alle 10:30. In palio la possibilità di vincere una notte per due persone presso il suggestivo Faro di Bibione, oltre che due trattamenti alle Terme di Bibione. Il programma di venerdì 4 ottobre prosegue alle 21:30 con lo spettacolo di pittura e musica dell’artista Giulio Masieri dal nome "Audiopaint": una performance di pittura musicale con lo strumento "tela sonora", che si svolgerà sempre all'interno della struttura.

Sabato

Sabato 5 ottobre, alle 11:30, lo chef Davide Colferai e il dott. Francesco Fratto parleranno dei migliori metodi per mangiare sano nel laboratorio enogastronomico "Health&Food". Alle 15:00 ci sarà il laboratorio di panificazione per bambini a cura dell'azienda Grandi Molini, che si replica anche il giorno successivo sempre alle ore 15:00. Alle 17:00 è prevista la presentazione del libro "Foodology" di Michela Diffidenti. Alle 19:00 il video dj-set a tema food di Romeo accompagnerà le acrobazie dei bartender di FibAcademy, la Federazione Italiana Barman di Cordenons. Alle 21:30 appuntamento con il grande show del comico di Zelig Leonardo Manera "Italian Beauty", che allieterà la serata raccontando in chiave ironica gli stereotipi più esilaranti del Bel paese.

Domenica

Domenica 6 ottobre, dalle 10:30, show-cooking e finalissima del contest sulla preparazione della pasta alla carbonara, con il contributo e una degustazione del noto chef di Cucina Naturale Davide Làrise e l'associazione Food Etica. Nel pomeriggio, oltre al laboratorio di panificazione di Grandi Molini alle 15:00, dalle 17:30 ci sarà il dj set di B-Taste, produttore e batterista che offrirà una miscela pregiata di atmosfere eteree e potenti percussioni. Alle 19:30 gran finale con la proiezione cinematografica di Chef - ridere di gusto di Daniel Cohen, che vedrà l'introduzione di Alessandra Disnan di Food Etica e Sergio Amurri del Circolo di Cinema portogruarese “Estate Violenta”. L'evento vede la media partnership di NOOS TV e della rivista enogastronomica TOP - Taste of Passion.